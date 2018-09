Deel dit artikel:











Excelsior - ADO Den Haag live op Radio Rijnmond Excelsior - ADO Den Haag

De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is zaterdagavond volledig te volgen op Radio Rijnmond. Onze uitzending begint om 19:00 uur, de aftrap van de wedstrijd is drie kwartier later.

Dennis Kranenburg doet verslag van het duel, dat opmerkelijk genoeg slechts één keer eindigde in een Rotterdamse eredivisieoverwinning. Excelsior moet het doen zonder Desevio Payne en Siebe Horemans. ​Aanwinst Marcus Edwards is speelgerechtigd en kan zijn eventueel debuut maken voor de Kralingers.