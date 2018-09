Deel dit artikel:











Excelsior verliest van ADO, vier goals El Khayati Excelsior veroorzaakt een strafschop tegen ADO. Foto: ANP

De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is geëindigd in een 2-4 nederlaag. Rotterdammer Nasser El Khayati had een hoofdrol. Hij maakte alle goals van ADO.

Opmerkelijk genoeg eindigde deze wedstrijd slechts één keer in een Rotterdamse eredivisieoverwinning. Dat die statistieken geen toeval zijn, merkten we al in de eerste helft. Excelsior onmachtig in eerste drie kwartier

De Kralingers hadden weinig in te brengen in de eerste helft tegen ADO. Op het middenveld was Jerdy Schouten de enige die zich af en toe liet zien, met mooie combinaties. Kansen kreeg het team van Adrie Poldervaart nauwelijks, op een schotje van Koolwijk na. ADO Den Haag was een stuk gevaarlijk. Nieuwkomer Necid kreeg al een goede kans en toen Nasser El Khayati van elf meter mocht aanleggen (overtreding op Elson Hooi) was het raak: 0-1. Vlak voor rust verdubbelde de Rotterdammer ook de score met een prachtig schot van afstand. Doelpuntenfestijn na rust

20' 0-1 Nasser El Khayati (strafschop)

45' 0-2 Nasser El Khayati

65' 0-3 Nasser El Khayati

69' 0-4 Nasser El Khayati

70' 1-4 Mikael Anderson

72' 2-4 Denis Mahmudov 20' 0-1 Nasser El Khayati (strafschop)45' 0-2 Nasser El Khayati65' 0-3 Nasser El Khayati69' 0-4 Nasser El Khayati70' 1-4 Mikael Anderson72' 2-4 Denis Mahmudov Opstelling Excelsior

