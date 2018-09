LIVE: Volg Excelsior - ADO Den Haag (0-2) op Radio Rijnmond

De wedstrijd tussen Excelsior en ADO Den Haag is nu live te volgen op Radio Rijnmond. De tussenstand houden wij ook bij op onze website.

Dennis Kranenburg doet verslag van het duel, dat opmerkelijk genoeg slechts één keer eindigde in een Rotterdamse eredivisieoverwinning. Dat die statistieken geen toeval zijn, merkten we al in de eerste helft.

Excelsior onmachtig in eerste drie kwartier

De Kralingers hadden weinig in te brengen in de eerste helft tegen ADO. Op het middenveld was Jerdy Schouten de enige die zich af en toe liet zien, met mooie combinaties. Kansen kreeg het team van Adrie Poldervaart nauwelijks, op een schotje van Koolwijk na.

ADO Den Haag was een stuk gevaarlijk. Nieuwkomer Necid kreeg al een goede kans en toen Nasser El Khayati van elf meter mocht aanleggen (overtreding op Elson Hooi) was het raak: 0-1. Vlak voor rust verdubbelde de Rotterdammer ook de score met een prachtig schot van afstand.

Scoreverloop

20' 0-1 Nasser El Khayati (strafschop)45' 0-2 Nasser El Khayati

Opstelling Excelsior

Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud (46' Mahmudov), Koolwijk; Anderson, Ómarsson, Bruins