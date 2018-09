Ruim 400 zwemmers duiken Dordtse haven in voor onderzoek leukemie-behandeling

Niet alleen Olympische zwemkampioenen ploegen door het water om geld op te halen voor het goede doel. In de havens van Dordrecht zwemmen zo'n 440 deelnemers zaterdag de City Swim. Daarmee halen ze geld op voor onderzoek naar kankerbestrijding.

Mark-David Levin is internist en hematoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hij had het liefst 2,5 kilometer gezwommen, maar gaat zaterdag voor de 1 kilometer. "Ik was op vakantie toen de grote test werd uitgevoerd", vertelt hij. Daarom werd het hem niet toegestaan 2,5 kilometer te zwemmen. "Het gaat meer om het opbrengen van het geld dan om de sportprestatie", voegt hij eraan toe. Levin hoopt meer dan 4 duizend euro op te halen, dat is het meeste van alle deelnemers.

De internist weet precies waar een deel van het opgehaalde geld straks naartoe gaat: "Ongeveer een derde gaat naar een aanvraag die vorig jaar is goedgekeurd door het KWF. Die aanvraag behelst een onderzoek voor patiënten met chronische leukemie die met een nieuwe behandeling behandeld worden."

Dat onderzoek is net afgerond, maar onderzoekers blijven met nog een aantal vragen zitten. "Met name met de vraag: welke patiënten doen het goed op deze nieuwe medicatie? Daar zijn uitgebreide laboratoriumtesten voor nodig. Het geld dat we vandaag ophalen is bedoeld om al die laboratoriumtesten te doen. En de onderzoekers te betalen die dat gaan doen", legt Levin uit.

Eerdere jaren haalde de City Swim ongeveer 200 duizend euro op. Het is dit jaar de vierde keer.