Video: kerende automobilisten blokkeren ambulance na ongeluk A13

Na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag richting Rotterdam hebben tientallen automobilisten zaterdagmiddag hun auto gedraaid om in tegengestelde richting via de vluchtstrook naar de afrit te rijden. Een ambulance kon daardoor niet langs het vastgelopen verkeer.

Op videobeelden is te zien hoe auto's op de snelweg keren en spookrijden over de vluchtstrook. Een ambulance met zwaailichten en sirenes onderweg naar het ongeval kwam een moment vast te staan tussen de draaiende automobilisten.

Twee auto's reden op elkaar en stonden flink beschadigd op de snelweg. Daardoor ontstond een file. Veel automobilisten waren niet geduldig genoeg om te wachten tot ze langs de auto's konden rijden.

Slagboom

Een van de ongeduldige bestuurders zette zelf de slagboom van een calamiteitendoorgang langs de snelweg open, laat Rijkswaterstaat weten. Daarop is meteen de politie gewaarschuwd. Agenten die erop af kwamen, reden eerst voorbij de spookrijders om bij het ongeluk te kijken, dat had op dat moment prioriteit.

Volgens Rijkswaterstaat gebeurt het helaas vaker dat ongeduldige automobilisten keren, ook al mag dit niet. "Je brengt daarmee ook andere weggebruikers in gevaar. Wij melden zoiets dan ook meteen aan de politie als we dit zien. Er staan hoge boetes op spookrijden. Toch zien we dit soort gedrag regelmatig, onder andere bij brugstoringen", laat een woordvoerder weten.

Toezichthouders van Rijkswaterstaat kunnen alleen in specifieke gevallen boeten uitdelen, bijvoorbeeld voor het negeren van rode kruizen. Weginspecteurs laten auto's soms begeleid terugrijden over de snelweg, maar dat was hier niet het geval.

Het ongeluk zelf bleek uiteindelijk mee te vallen.