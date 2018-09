De vragen van 1 september 2018

Tijdens de uitzending van zaterdag 1 september waren er niet één, maar twee dichters te gast en werd uitvuldig gesproken over magnolia's en plaatsnamen. Ook hadden we een speciale Wereldhavendagen-prijsvraag.

Hier volgt een overzicht van de gestelde vragen:

Zure boel



Tinie Hulswit vertelde dat haar moeder altijd zei dat soep zuur wordt als het gaan onweren. Waar komt dit vandaan?

Op de plaats rust

Marjan Koning vroeg waarom er in Nederland plaatsen zijn met dezelfde naam. Ook wilde ze weten hoe vaak dit voorkomt.

Niet zo snel, jongeman



Ron Koster werd op hoge snelheid ingehaald door een man op een elektrische fiets en vraagt zich af of hier verkeersregels voor zijn.

Ge(he)elonthouder

Corrie Riedijk vraagt hoe het kan dat er een gele plek ontstaat op een stortvloer waar vinyl en een kleed op ligt.

Heilig boontje

Bertus Warbie vraagt zich af waar de alternatieve benaming voor tuinbonen (heilige boontjes) vandaan komt.

Benidorm Bastards?

Mario v/d Velden vraagt zich af of een scootmobiel op de stoep of op het fietspad thuishoort.

Snoei ze de mond

Joke van Suijlekom vraagt wanneer ze de twee magnolia's in haar tuin mag snoeien.

Blijven zitten!

Tien voor taal



Petra Kiers keek naar het Amsterdam concerct van Aretha Franklin. Het viel haar op dat het publiek niet mocht staan of dansen. Waarom was dat?Hans Schot vroeg zich af waarom de namen van landen per land zo verschillend zijn.

Duur grapje

Carl Groeneveld vraagt zich wie het geld drukt als een land onafhankelijk wordt