Rotterdamse rechter: 'lagere straf bij bekentenis'

De Rotterdamse rechter Jacco Janssen vindt dat verdachten die een bekentenis afleggen, een lagere straf moeten krijgen. In zijn ogen is een bekentenis een teken dat de verdachte ‘erkent dat hij verkeerd heeft gehandeld en op de weg terug is.’

Janssen schrijft dat in een column in NRC. “Door het herkennen van het foute gedrag en het inzien dat daar iets aan gedaan moet worden, wordt de kans op herhaling van dat gedrag kleiner. Een van de doelen van straffen is dan al gehaald. Een lagere straf ligt dan al snel in de rede.”

Volgens de Rotterdamse strafrechter zou de verdachte voor de zitting contact kunnen opnemen met justitie, zodat een bepaalde strafkorting kan worden afgesproken. Janssen verwacht dat de behandeling van de zaak dan efficiënter zal verlopen.

Amerikaans

Zijn voorstel lijkt sterk op het Amerikaanse systeem van, waarbij verdachten een deal sluiten met justitie: bekennen, in ruil voor een (veel) lagere straf.

De Rotterdamse strafrechtadvocaat Frank van Ardenne ziet daar ook een bezwaar. “In dit Amerikaanse systeem wordt een gunstige deal nogal eens verkozen boven een oprechte ontkenning door een onschuldige verdachte. Er komt dan geen verweer. Het kan leiden tot valse bekentenissen, ingegeven door kansberekening.”

Van Ardenne zegt het wel goed te vinden dat Jacco Janssen de discussie opent. “Wij strafpleiters zijn er verre van overtuigd, dat bekennen tot strafvermindering leidt. Sterker nog, na een bekentenis benadrukt een rechter vaak juist de ernst van het feit. Met een hoge straf tot gevolg.”

Surfplank

De Rotterdamse rechter zegt de inspiratie voor zijn plan onder meer te hebben gekregen tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk. Hij merkte ‘aangeraakt te zijn door de tijd’, kreeg een ongelukje met zijn surfplank en biechtte dat na enige aarzeling op aan zijn familie.

“Tegen mijn verwachtingen in werkte dat heel goed. Het luchtte op, ik werd niet weggehoond, oogstte bewondering voor mijn durf en kreeg begrip voor mijn falen. Kortom: van hieruit kon ik verder.”

Van Ardenne plaatst ook hier een kanttekening. “Natuurlijk kan een bekentenis louterend werken. Maar het verschil is wel dat de privé-bekentenis van Janssen dat hij niet goed meer kon surfen, nimmer zal leiden tot een gevangenisstraf.”