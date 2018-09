Deel dit artikel:











Monstersche Sluis in Maassluis na 46 jaar weer in gebruik Foto: GinoPress

In 1972 werd de Monstersche Sluis afgedamd door het plaatsen van een kleikist, maar zaterdagmiddag is de historische sluis feestelijk heropend. De officiële openingshandeling werd verricht door Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

In de gemeente Maassluis is lang gepraat over de heropening van de sluis. Ondernemers en omwonenden hebben jaren gestreden voor het heropenen van de sluis uit 1653. De opening van de Monstersche Sluis biedt volgens de gemeente kansen voor toerisme en recreatie. Pleziervaartuigen kunnen nu vanuit Midden-Delfland de binnenhaven van Maassluis bereiken. Het beheer van de sluis is in handen van de Stichting Monstersche Sluis. Vrijwilligers van deze stichting zorgen voor bediening en klein onderhoud aan de sluis. De eerste twee boten die zaterdag door de sluis zijn gevaren, waren bemand door onder meer burgemeester Edo Haan, oud-burgemeester Koos Karssen en Commissaris van de Koning Jaap Smit.