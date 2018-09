Deel dit artikel:











Minister noemt spookrijden A13 'bizar' Cora van Nieuwenhuizen tijdens een debat in de Tweede Kamer. Foto: ANP/Jerry Lampen

In een tweet noemt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) het "bizar" dat automobilisten op de snelweg keren als ze in de file staan. "Zo breng je hulpverleners en jezelf in gevaar."

De minister reageert op een voorval zaterdagmiddag op de A13 vanuit Rotterdam.

Tientallen automobilisten draaiden hun auto toen ze in de file kwamen te staan, zodat ze al spookrijdend over de vluchtstrook naar een afrit konden komen. Een ambulance, onderweg naar het ongeluk, kon daardoor niet langs het vastgelopen verkeer. Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond reageren ook afkeurend op het rijgedrag van de filemijders. "Het is frustrerend voor hulpverleners als ze te maken krijgen met dit absurde en asociale rijgedrag", zegt Jasper van Vugt, woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De minister benadrukt dat de overtreding zwaar wordt bestraft: 640 euro boete.