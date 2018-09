Neptunus herstelt zich van zeperd tegen HCAW

De honkballers van Neptunus hebben sportieve revanche genomen op Mr. Cocker HCAW. Na de 13-0 nederlaag van afgelopen donderdag eindigde hun volgende ontmoeting in de tweede ronde van de kampioenspoule op zaterdag in een Rotterdamse zege: 3-1.

Dudley Leonora opende de score met een homerun in de tweede inning. Een score die in de vierde inining door HCAW ongedaan werd gemaakt. Jochem Koeldijk en Benjamin Dille kwamen in de zesde inning over de plaat en zorgden voor de eindstand.

Zondag staan beide ploegen weer tegenover elkaar, in het Neptunus Familiestadion.