Uitslaande brand bij oud schoolgebouw in Bloemhof

Op de voormalige locatie van openbare basisschool Bloemhof in de gelijknamige Rotterdamse wijk heeft zaterdagavond korte tijd een uitslaande brand gewoed, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het vuur ontstond in de gymzaal van de oude school.

De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit. De brand was korte tijd uitslaand, maar snel onder controle.

Hoe de brand is ontstaan kan de brandweer nog niet zeggen. Aan het schoolgebouw in Rotterdam-Zuid is aan de buitenkant niets vreemds te zien. De brandweer zal nog onderzoek verrichten in de gymzaal.

Oranje gloed

De melding van de brand kwam van iemand die een oranje gloed in de sportzaal zag en vuur rook.

Het vuur ontstond rond 22:30 uur. Een half uur later had de brandweer de brand onder controle.