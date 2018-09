Poldervaart: 'We misten een stuk gretigheid'

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart is kritisch op zijn ploeg na de 2-4 nederlaag tegen ADO Den Haag. "Wij misten een stuk gretigheid," zegt de coach van de Kralingers.

"Ik vind dat we het besef moeten hebben dat we elke wedstrijd bij de les moeten zijn. Wij misten een stuk gretigheid vanavond," blikt Poldervaart terug. "Ballen die ertussen vielen, hadden wij niet. Dat was tegen NAC vorige week (0-2) wel anders, een wezenlijk verschil."

De trainer is bewust scherp hierop en vindt niet dat zo'n mindere dag erbij kan zitten. "Dit kan ons niet gebeuren, heel simpel. We hebben niet gebracht wat we kunnen en moeten doen. Dan kan je nog steeds verliezen, maar anders dan vandaag, tot aan de 0-4."