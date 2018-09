Deel dit artikel:











Bestelwagen uitgebrand in Rotterdam-Overschie Het uitgebrande voertuig op het Saenredamplein in Rotterdam (Bron: MediaTV - Joey Bremer)

In de nacht van zaterdag op zondag is op het Saenredamplein in Rotterdam-Overschie een bestelbusje uitgebrand. Een auto die in de buurt stond geparkeerd raakte ook beschadigd.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie start zondag met een onderzoek naar de brand.