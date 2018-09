Meerdere steekpartijen in Rotterdam

Steekincident op Burgemeester F.H. van Kempensingel in Rotterdam (Bron: AS Media)

In Rotterdam hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee steekpartijen plaatsgevonden. Naar verluidt zijn meerdere mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Om 23:00 uur was het zaterdagavond raak op de Burgemeester F.H. van Kempensingel. Een man werd in zijn gezicht gestoken, maar hij wilde niet vertellen wat er was gebeurd en bleef volgens de politie vaag over wat er was gebeurd. De man wilde ook geen aangifte doen. De politie heeft nog naar een verdachte gezocht, maar die is niet gevonden.

Een paar uur later werd er gestoken op de Valkenburgsingel. Meer details over dit incident zijn nog niet bekend.