Dronken man in Dordrecht loopt het water in Bij de halte van de waterbus viel de man het water in.

Een man is zaterdagavond aan de Merwekade in Dordrecht in het water gevallen. Hij kwam in de Beneden Merwede terecht doordat hij 'het verschil tussen de wal en het water niet goed kon zien', zegt de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid.

Nadat de man in het water belandde, kon hij zich nog wel vasthouden aan de kade. Maar hulp was nodig. Een omstander is het water ingegaan om de man te helpen en ook de brandweer kwam erbij. Een ambulance heeft de man nagekeken. De politie heeft hem uiteindelijk opgepakt voor openbaar dronkenschap.