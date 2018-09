LIVE: Feyenoord-NAC Breda (1-1)

Feyenoord gaat vlak voor de interlandbreak op zoek naar de derde overwinning op een rij. NAC Breda komt zondag in De Kuip op bezoek. Natuurlijk is RTV Rijnmond bij dit eredivisieduel.

Radio

Zoals je van ons gewend bent, is Feyenoord-NAC Breda live in Radio Rijnmond Sport te volgen. Het programma start om 14:00 uur en duurt tot 19:00 uur. De wedstrijd begint om 16:45 uur. Presentator is Bart Nolles. In De Kuip verzorgen commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel het radioverslag. Verder besteden we ook aandacht aan de overige regioclubs.

Televisie

Ook is er op TV Rijnmond een extra aflevering van Sportclub Rijnmond. Bischop gaat bij het Maasgebouw live vooruitblikken met bekende voetbalgezichten en Feyenoord-supporters. Deze televisie-uitzending begint om 15:00 uur en is ook via ons Facebook-account te volgen.

Online

Verder zijn we ook online actief op Facebook en Twitter . Bovendien zie je de interviews na de wedstrijd zo snel mogelijk op onze website. Daarnaast verschijnt er straks nog een liveblog in dit bericht.

Opstelling

Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson

Scoreverloop

24' 1-0 Robin van Persie34' 1-1 Gianluca Nijholt