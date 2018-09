Uitblinkende Van Persie helpt Feyenoord langs NAC Breda

Feyenoord heeft zondagmiddag de derde overwinning op rij geboekt. NAC Breda werd in De Kuip met 4-2 verslagen. Robin van Persie was de grote man; hij scoorde tweemaal en was betrokken bij nog een doelpunt. Tonny Vilhena maakte de andere Feyenoord-goal.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging goed van start. Het joeg NAC af en kreeg meteen de beste kansen. Zo schoot Jeremiah St. Juste in de vijfde minuut de bal op Benjamin van Leer, die de bal losliet. De herkansing leverde voor Feyenoord niks op.

Een heerlijke combinatie tussen Berghuis en Van Persie leverde even later weer gevaar op. Van Persie hakte de bal op Berghuis, maar hij kon de bal niet tussen de palen krijgen. Binnen het kwartier kreeg NAC ook een kans om op voorsprong te komen. Oud-Feyenoorder Te Vrede kreeg de bal plots voor zijn voeten, maar hij schoot naast het doel van Justin Bijlow.

In de 24e minuut werd St. Juste neergelegd aan de rechterkant van het veld. Hij kreeg de vrije trap mee en nam de vrije trap snel. Berghuis kon er daardoor vandoor en de bal op Van Persie spelen. Hij tikte binnen en zette zijn ploeg op voorsprong: 1-0.

Van slag

Feyenoord leek een makkelijke middag tegemoet te zien. Maar doordat Tyrell Malacia een duidelijke overtreding maakte in het strafschopgebied, kreeg Gianluca Nijholt de kans om vanaf elf meter de gelijkmaker binnen te schieten. Na die goal was Feyenoord van slag. Het speelde minder en werd ook minder gevaarlijk. Mede daardoor stond er bij rust een 1-1 ruststand op het bord.

In de tweede helft kwam Feyenoord, met Mo El Hankouri in plaats van Sam Larsoon, beter in hun spel. De combinaties liepen beter bij de Rotterdammers en er werden meer kansen gecreëerd. Het resulteerde in de 62e minuut in een doelpunt. Een mooie pass in de diepte van Steven Berghuis belandde op het hoofd van Van Persie, die achterwaarts inkopte. De bal belandde op de lat én op de rug van Benjamin van Leer, die daardoor de goal op zijn naam kreeg: 2-1.

Van Persie weer belangrijk

Robin van Persie was tien minuten later wéér de gevierde man. Een hoekschop werd door Eric Botteghin doorgekopt op Van Persie. Hij kon zijn been strekken en binnen tikken: 3-1.

Zes minuten later leek Tonny Vilhena na een mooie rush de wedstrijd te beslissen. De middenvelder was zijn tegenstander, na een goede pass van invaller Yassin Ayoub, te slim af en kon in alle vrijheid op het doel van Benjamin van Leer aflopen en met rechts scoren.

Oud-Feyenoorder Mitchell te Vrede kon voor de ploeg van oud-Excelsiortrainer Mitchell van der Gaag nog wel wat terug doen. Hij bepaalde de eindstand op 4-2.

Opstelling

Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra (Ayoub 74', Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson (El Hankouri 46')

Scoreverloop

24' 1-0 Robin van Persie34' 1-1 Gianluca Nijholt (strafschop)62' 2-1 Benjamin van Leer (eigen doelpunt)72' 3-1 Robin van Persie78' 4-1 Tonny Vilhena82' 4-2 Mitchell Te Vrede