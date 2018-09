Noodkreet jeugdhulpverleners: aanbestedingswaanzin maakt de jeugdzorg kapot

Ruim 2500 jeugdhulpverleners luiden de noodklok over de schrijnende situatie in de jeugdzorg. Ze gaan maandag in Den Haag demonstreren bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op borden schrijven ze de namen van kinderen en tieners die dringend hulp nodig hebben, maar dit niet krijgen. "Het liefst zou ik dertig borden willen meenemen om duidelijk te maken hoe groot het probleem is. Om één schrijnend voorbeeld te noemen: een 15-jarig dakloos meisje waar ik door bureaucratische ellende geen slaapplek voor krijg."

Jeugdbeschermer Niekie Warnaar werkt al vijftien jaar in de jeugdzorg en neemt de voogdij over van ouders die niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Warnaar doet een dringend beroep op de politiek en vooral zorgminister Hugo de Jonge: "Dit is echt een noodkreet! Alsjeblieft, heroverweeg de plannen en financier wat nodig is."

Aanbestedingswaanzin

Veelgehoorde klachten van jeugdhulpverleners zijn de bureaucratie, contracten, aanbestedingen en formulieren die een goede jeugdzorg in de weg zitten.

Warnaar: "Ik schaam me diep, maar ik kan een dakloos meisje niet helpen omdat de gemeente Rotterdam geen contract heeft met de instelling waar wel plek is. Ik ben nu afhankelijk van instellingen die met lange wachtlijsten kampen."



Sinds 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgeheveld van de Rijksoverheid naar de gemeenten, de zogeheten decentralisatie. Ook moest de jeugdzorg flink bezuinigen: het moest 450 miljoen euro goedkoper, terwijl de vraag naar zorg toeneemt. Gemeenten zijn via aanbestedingen zorg gaan inkopen om zo het prijskaartje laag te houden. Volgens vakbond FNV Zorg & Welzijn lopen de wachtlijsten hierdoor op en krijgen kinderen en ouders niet de zorg die ze nodig hebben.

Jeugdbeschermer Niekie Warnaar beaamt dit: "Het doel van het nieuwe beleid was vroegtijdig ingrijpen, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. Nu escaleren de problemen voordat we in actie komen. We zijn dus verder van huis dan eerst."

Jeugdzorg in de uitverkoop

De jeugdhulpverleners kunnen de uitverkoop van de jeugdzorg niet langer aanzien en hopen dat de minister eindelijk de ernst van de situatie gaat inzien.

"De actiebereidheid is groot onder de hulpverleners. Minister De Jonge gaat twitterend en vloggend het land door, maar over de zorgen in de jeugdzorg hoor je hem niet. Hij negeert het probleem", zegt Annika Heerekop van FNV Zorg & Welzijn.