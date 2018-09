Zorgen om spoorveiligheid Havengebied

Na het ongeluk op de Butaanweg bij Pernis vinden spoorwegondernemers het hoog tijd voor veiligheidsmaatregelen in het Rotterdamse havengebied. Woensdag botsten een tankauto en een goederentrein op elkaar bij een onbewaakte spoorwegovergang. Een rangeerder raakte zwaargewond.

"Er zijn heel veel spoorwegovergangen als deze in het havengebied", zegt Arnoud de Rade van Rotterdam Rail Feeding. "Ze zijn nauwelijks beveiligd. Er staan alleen borden en andreaskruizen, er zijn geen waarschuwingslichten, slagbomen of geluidssignalen. Het spoor wordt steeds intensiever gebruikt, dus is het hoog tijd dat deze overgangen beter worden beveiligd."

ProRail, verantwoordelijk voor het spoorwegnet in Nederland, geeft aan dat het ongeluk van woensdag op privéterrein gebeurde. Toch wordt de veiligheidssituatie nog eens bekeken, ook op andere plekken in het havengebied.

"We hebben een eindje verderop, bij de kruising Butaanweg-Propaanweg een paar jaar geleden eenzelfde soort ongeluk gehad als dat van woensdag", zegt Coen van Kranenburg van ProRail. "Die overweg zijn we nu aan het aanpassen om het veiliger te maken. Ook op de stamlijn bij Shell gaan we een overweg van slagbomen voorzien omdat het er steeds drukker wordt."

In het noordoosten van het land worden alle niet actief beveiligde spoorwegovergangen aangepast. In het Rotterdamse havengebied is daar geen sprake van, aldus Van Kranenburg. "Daar gaat het om stille treinen, die je vaak nauwelijks hoort, en die 140 kilometer per uur rijden. Dat levert jaarlijks dodelijke slachtoffers op. De goederentreinen in de haven rijden stapvoets. Daar zijn zulke vergaande maatregelen minder hard nodig."