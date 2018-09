Deel dit artikel:











Brandende schuur in Heenvliet (Bron: ANP - Alexander Schippers)

In Heenvliet is zondagochtend aan de Nieuwstraat een schuur in brand gevlogen. Er was veel rookontwikkeling. De brandweer heeft even na het middaguur het sein brandmeester gegeven.

Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Er kwamen uitslaande vlammen uit het schuurtje. De brandweer was ter plaatse. Het zou gaan om een schuurtje van twee bij vier meter. Wat in het schuurtje zat, is onbekend.