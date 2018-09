Deel dit artikel:











Kunsthal komt met expositie over Hugo Claus De Kunsthal in Rotterdam (Bron: Bas Czerwinski)

De Kunsthal in Rotterdam komt met een expositie over Hugo Claus. De tentoonstelling 'Con amore' is samengesteld door collega en fan Marc Didden. Aanleiding hiervoor is de dood van de Belgische kunstenaar van tien jaar geleden.

De expositie omvat originele handschriften, foto’s, film- en geluidsfragmenten, beeldende kunst, manuscripten en natuurlijk dichtbundels en boeken. De Kunsthal belooft onder meer een schetsboekje waarin Claus aan het einde van zijn leven tekeningen maakte, toen het schrijven moeilijker werd. Het originele geïllustreerde manuscript van Herbarium, de dichtbundel die Claus in één nacht schreef voor zijn toenmalige geliefde. zal ook worden tentoongesteld. Vrienden en andere kunstenaars, die invloed hebben gehad op het werk van Claus, onder wie Karel Appel, Corneille, Asger Jorn en James Ensor, zijn ook met hun werken in De Kunsthal te zien. De tentoonstelling is van 8 september tot en met 16 december.