Sliedrechter is rijbewijs kwijt na dronken rijden

Een 54-jarige man uit Sliedrecht is zaterdagavond betrapt met alcohol achter het stuur. Hij had bijna vier keer meer gedronken dan toegestaan en kon zijn rijbewijs inleveren.

De man viel op toen agenten hem rond 21:00 uur slingerend en wel over de Thorbeckelaan zagen rijden. Een stopteken was niet genoeg, de automobilist reed door. Hij werd uiteindelijk klemgereden op de Elzenhof in Sliedrecht.

Na een blaastest bleek dat de man bijna 1,84 promille alcohol in zijn bloed had. Hij is zijn rijbewijs voorlopig kwijt en moet later voor de rechter komen.