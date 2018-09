Deel dit artikel:











Rick Karsdorp over Feyenoord: 'Natuurlijk mis ik alles, het voelt als een tweede thuis' Rick Karsdorp tijdens de voorbeschouwing Feyenoord-NAC

Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp heeft vrijdagavond zijn rentree gemaakt in het shirt van AS Roma. Hij speelde 75 minuten mee tegen AC Milan. Zondagmiddag was Karsdorp even terug in De Kuip.

"Het was weer even wennen om een wedstrijd te spelen, maar wel weer lekker om weer een wedstrijd mee te pakken. Ik voel me goed, alleen maar mooi." Karsdorp heeft ook een mening over het Feyenoord van nu. "Het is anders dan twee jaar geleden. Er zijn nieuwe jongens bijgekomen die nog moeten wennen aan dit Feyenoord. Maar ik geloof zeker dat het goed gaat komen." De rechtsback sloot af met een hoopgevend antwoord. Op de vraag of hij ooit nog terugkeert naar Feyenoord antwoord hij volmondig: "Ja". Bekijk hierboven heel het gesprek met Rick Karsdorp.