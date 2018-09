Deel dit artikel:











17-jarige Rotterdamse is Miss Teen of the Netherlands Quishantely Leito (links op de foto) is Miss Teen of the Netherlands. Foto:Roy Froma Fotografie.

Quishantely Leito (17) uit Rotterdam is vrijdag gekozen als Miss Teen of the Netherlands. Ze zal ons land vertegenwoordigen bij de verkiezing tot Miss Teenager in Mexico.

Quishantely deed mee aan de wedstrijd Miss Beauty of the Netherlands en versloeg daarmee drie andere meiden uit Zuid-Holland. Naast Quishantely deden nog 36 andere finalisten mee, verdeeld in de drie categorieën Miss Teen of provincie (15-18 jaar), Miss Intercontinental provincie en Miss Beauty of provincie (19-26 jaar).