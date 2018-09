'Gio' over Feyenoord-NAC (4-2): 'Over grote delen wel tevreden'

Feyenoord heeft zondagmiddag NAC Breda met 4-2 opzij gezet. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst was beter, maar liet zich door de gelijkmaker van NAC nog wel even van de wijs brengen. Geheel tevreden was 'Gio' dan ook niet.

"Ik denk dat het een moeizame eerst helft was", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "NAC stond vrij goed en compact. We hadden moeite om daarvoor de oplossing te vinden. Een aantal keren lukte dat wel. Met name met de eerste goal met die snelle vrije trap waardoor de organisatie van NAC niet zo was zoals het moest zijn. Daar profiteren we perfect van.

Ik denk ook dat je een wedstrijd moet opbouwen, dat je tegenstander moet laten lopen, waardoor je later in de wedstrijd het verschil kan maken. Dat hebben we in de tweede helft gedaan, we konden makkelijker onze middenvelders vinden, waardoor de ruimtes voor de andere spelers groter werden. Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan."

Sam Larsson

Van Bronckhorst wisselde Larsson in de rust. "Het was een moeilijke wedstrijd voor Sam. Het was duidelijk voor mij. Er waren een aantal momenten in de wedstrijd die hij niet pakt. De eerste actie die hij maakt is geweldig en dat moet hij zijn traptechniek gebruiken. Dan ontstaat er wat bij hem en het publiek. Nu houdt hij in en dan is het balverlies.

Voor hem, voor mij en het team leek het me beter om Mo (El Hankouri, red.) erin te brengen in de rust. Hij zit in een moeilijke fase. Maar hij geeft vorige week wel een goede assist gegeven op Ayoub en een goede bal op Robin (van Persie, red.) die hem kan maken. Het is dus niet dat hij niks laat zien, alleen hij zit nu in een moeilijke fase. Het is aan mij, aan de staf en de spelers om hem daaruit te halen."

