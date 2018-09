Stemmen voor steun kleinste molen van Voorne-Putten

De molenaars van Oostvoorne willen graag een nieuw bezoekerscentrum en een museum laten bouwen. Ze hopen daarom de BankGiroLoterij Molenprijs binnen te halen en zoeken daarom stemmen.

“Een uniek stukje erfgoed, dat heeft Oostvoorne in handen. Drie generaties maalwerktuigen zijn nog aanwezig en dat is voor ons een prachtige basis voor een nieuw museum met bezoekerscentrum”, zo zegt de organisatie. “De maalderij als centrale plek in het dorp, dat is de wens.”

De molen bestaat in 2021 tweehonderd jaar. Hij draait sinds 2004 weer geregeld dankzij een restauratie die gestart is in 1999. Drie jaar geleden is er voor het eerst in ruim zestig jaar weer gemalen met de molen.