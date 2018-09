Deel dit artikel:











Dronken man dendert dwars door Sliedrecht en Gorinchem Foto: Politie DrechtstedenBuiten

Een 38-jarige man uit Sliedrecht is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt door de politie na een lange achtervolging door Sliedrecht, over de A15 en terug richting Gorinchem. Daarbij ging hij van 30 naar 100 kilometer per uur, nog binnen de gemeentegrenzen. Daarna schakelde hij zelfs over naar de 200 kilometer per uur. De man bleek onder invloed van drank als drugs te zijn.

Agenten kregen de man rond 04:30 uur in de gaten toen hij met een slakkengangetje van 30 kilometer per uur bleef doorrijden op 50-kilometerwegen. Hij reageerde niet op stoptekens en zwaailichten. Na een rondje door de woonwijk gaf de man, eenmaal terug op Deltalaan, vol gas richting Sliedrecht-West. Met een snelheid van ruim boven de 100 kilometer per uur reed hij via de Ouverture de A15 richting Gorinchem op. Op de A15 werden snelheden van 200 kilometer per uur gehaald. Bij het tankstation bij Hardinxveld-Giessendam remde hij tot 120 kilometer per uur en slalomde hij over de rijstroken. Daarna deed hij zijn verlichting uit en racete hij met 190 kilometer per uur richting Gorinchem. Hier nam de Sliedrechter, nog steeds zonder verlichting, de afslag. Een deel van die afrit was afgezet, maar de auto rammen vond de politie te risicovol vanwege de hoge snelheid, dus hij kon door naar Gorinchem. Dat bezoekje bleek van korte duur: hij ging via de Bannenweg de stad in, maakte toch weer een U-bocht en haastte zich terug naar de A15. Drie eenheden van de politie konden de man uiteindelijk op de Bannenweg tot stilstand dwingen. Hij werd uit de auto gehaald en aangehouden. Bij fouillering bleek dat de automobilist vermoedelijk cocaïne in zijn broekzak had. Ook was hij behoorlijk dronken. Op het politiebureau is bloed afgenomen om de hoeveelheid drank en de aanwezigheid van drugs vast te stellen. De man heeft direct zijn rijbewijs moeten inleveren.