Negen gewonden bij trambotsing in Rotterdam-IJsselmonde

Twee trams zijn zondagmiddag tegen elkaar gebotst op de Dwarsdijk in Rotterdam-IJsselmonde. Negen personen zijn daarbij gewond geraakt.

Het gaat om lijn 12, de tram die Feyenoordsupporters van en naar de Kuip vervoert, en tram 23 die rijdt tussen Beverwaard en Marconiplein. Of de tram onderweg was naar de Kuip of er juist vandaan kwam, is niet duidelijk.

De inzittenden van de trams hadden vooral nekklachten. Alle gewonden waren wel aanspreekbaar, zo meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Van de negen mensen zijn er vier naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Tram 23 heeft zondagavond lange tijd te kampen gehad met vertraging hierdoor. Na 20:30 uur was de verstoring verholpen en reed de lijn weer de normale route volgens dienstregeling.