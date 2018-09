Oud-Beijerlandse Mark wint 73.000 euro

De 51-jarige Mark uit Oud-Beijerland deed zondagavond mee met de spelshow Postcode Loterij Miljoenenjacht en won daarbij 73 duizend euro bij het ‘Gouden Koffer Spel’.

Hij heeft daarmee 499 andere kandidaten weggespeeld. Behalve Mark waren er nog 49 andere Oud-Beijerlanders bij.

Mark werkt voor een autobedrijf en heeft samen met zijn vrouw twee zoons van 16 en 18 jaar oud: “De oudste gaat al studeren, dus daar kunnen we dit geldbedrag goed voor gebruiken. Ook willen we altijd nog eens gaan skiën in Amerika. Dat moet nu zeker lukken! Onze grote droom is om naar Zeeland te verhuizen, omdat ik daar vroeger altijd met mijn oma naartoe ging. Dankzij deze prijs komt die droom nu een stukje dichterbij.”

Oud-Beijerland bleek zondagavond succesvol. Ook Marks vakgenoten Remon en Elly vielen in de prijzen. Remon won een gloednieuwe BMW. Elly speelde het Mini Kofferspel en ging naar huis met een bedrag van 2.500 euro.