Cor Pot, wielrennen en honkbal in FC Rijnmond / Sportclub Rijnmond

Cor Pot, Arman Avsaroglu (commentator NOS) en Sinclair Bischop schuiven maandag aan bij presentator Bart Nolles in FC Rijnmond. Zij blikken terug op het afgelopen voetbalweekend. Ook is er aandacht voor wielrennen en honkbal in Sportclub Rijnmond.

Cor Pot was het afgelopen half jaar assistent-trainer bij Sparta en is momenteel niet aan een club verbonden. Arman Avsaroglu is Rotterdammer en volgt al jaren met name de Rotterdamse profclubs voor NOS Langs de Lijn. Afgelopen weekend maakte hij ook zijn debuut als tv-commentator voor Studio Sport. En onze eigen Sinclair Bischop volgt al jarenlang al het voetbal uit onze regio op de voet.

Sportclub Rijnmond

Met de Rotterdamse wielerploeg Delta Cycling waren we bij de Antwerp Port Classic. En we hebben een portret gemaakt over Darryl Collins. Hij is pas 16 jaar en maakt de overstap van Neptunus naar Kansas City Royals in Amerika.

De gecombineerde uitzending tussen FC Rijnmond en Sportclub Rijnmond begint rond 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald.