Twee autobranden in Rotterdam-Zuid

Twee auto's zijn in de nacht van zondag op maandag in Rotterdam-Zuid ten prooi gevallen aan de vlammen. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Om 01:30 uur rukte de brandweer uit voor een brand aan de Sportsingel in Sportdorp. Een ooggetuige had iemand zien weglopen bij het voertuig. Kort daarna werd het vuur ontdekt.

Een half uur later kon de brandweer doorrijden naar de Veenoord in IJsselmonde waar ook een auto in brand stond. De politie doet onderzoek naar de branden.