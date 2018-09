Tomasson mogelijk niet op de bank bij Denemarken

Jon Dahl Tomasson zit zo goed als zeker niet op de bank bij de nationale ploeg van Denemarken. De voormalig Feyenoorder verklaart zich solidair aan bondscoach Aage Hareide en de spelers van Denemarken.

De Deense bond en voetballers van Denemarken ruziën al een tijdje over een collectieve arbeidsovereenkomst waarbij imagorechten een rol spelen. Nu dreigen de spelers te staken en is de bond op zoek naar voetballers die de huidige internationals kunnen vervangen.

''Wij blijven weg als er spelers worden opgeroepen die wij niet hebben geselecteerd'', aldus Tomasson die ook de ernst van deze situatie benadrukt. ''We staan op de negende plaats in de FIFA rankings. We hebben veel goodwill gecreëerd en nu kunnen we niet voetballen. Dit is gewoon verschrikkelijk voor het Deense voetbal'', zegt Tomasson tegenover RTV Rijnmond.

''Ik heb geen flauw benul wat er nu gaat gebeuren'', zegt Tomasson die zelf niet bij de onderhandelingen is betrokken.

De Deense bond vreest zware sancties van de UEFA als de duels met Slowakije en Wales niet worden afgewerkt. Denemarken loopt dan het risico dat het niet aan het EK van 2020 mag deelnemen. Denemarken oefent woensdag tegen Slowakije en moet zondag tegen Wales aantreden in het kader van de nieuwe Nations League.



Feyenoorder Nicolai Jørgensen was vanwege zijn blessure niet opgeroepen voor de komende interlands.