Extra steun voor balkons in Maassluis

Woningcorporatie Maasdelta Groep is maandag begonnen met het stutten van balkons aan het Fenacoliusplein in Maassluis. Met stalen steunpalen worden de balkons verstevigd, omdat ze niet meer voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen.

Er is volgens Maasdelta geen gevaar voor instorting, maar op advies van het ingenieursbureau dat onderzoek heeft gedaan naar de balkons wordt er nu actie ondernomen.

De flatbewoners lijken zich niet zo druk te maken. "Ik woon hier al 44 jaar. Af en toe breekt er een stukje af door de roestvorming van het ijzer, maar de balkons zijn mee gestort in de vloer", vertelt een bewoner. "Volgens mij is er niks aan de hand. Ik werk al een aardig tijdje in het beton, al veertig jaar."

De flat aan het Fenacoliusplein is zeker niet het eerste complex in Maassluis waar problemen zijn met de balkons. Flats aan de P.C. Hooftlaan, Van Hennepstraat en Vondellaan in Maassluis zijn in juli al verstevigd met stalen palen.

In 2016 is het bouwbesluit aangepast nadat vijf jaar eerder in Leeuwarden een galerij spontaan was ingestort. Daarna is er meer onderzoek gedaan naar verschillende flats in Nederland.