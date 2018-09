Glimmende denkwolk als selfie-hotspot

Het moet dé plek worden waar studenten hun selfies maken en waar apetrotse ouders op de kiek gaan met hun zojuist geslaagde zoon of dochter. Op de campus van de Rotterdamse Erasmus Universiteit werd maandag het langverwachte kunstwerk 'Der Stein der Weisen' onthuld.

Het rode doek wappert en kunstenares Kathrin Schlegel weet dat dit het moment is waar ze al jaren op wacht. Het werk is gedaan en tegenslagen zijn overwonnen. Het was geen makkelijke weg van ontwerp in 2012 tot onthulling zes jaar later. Een weg met vertraging en veranderingen in het ontwerp. Maar nu is het dan toch zover.

Zilveren denkwolk

Het kunstwerk moet aanzetten tot reflectie. Figuurlijk, maar ook letterlijk. Het kunstwerk is een metershoge kruising tussen een zilveren denkwolk en een lachspiegel. Je ziet jezelf en de wereld, maar wel voortdurend in beweging en uit wisselend perspectief.

Naast de zilveren wolk staat een oude bekende: de sokkel waarop de bekende bronzen Erasmus zijn plek had. De 17-eeuwse voet is in de loop der tijd vervangen en leidde een wat armoedig bestaan op het terrein van het Erasmiaans Gymnasium.

Schlegel rehabiliteerde de sokkel en gaf deze een plek in haar ontwerp. Een grondige restauratie gaf het een verjongingskuur van eeuwen en zo staat het vandaag de dag op de campus die de naam van de grote Rotterdamse humanist draagt.