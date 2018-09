Deel dit artikel:











Slachtoffer na autobrand op Zuid: 'Ik heb geluk gehad'

De schrik zit er goed in aan de Sportsingel in Rotterdam-Zuid. Afgelopen nacht ging de auto van Piet van Elsloo in vlammen op. "Als ik niet wakker was geworden, was ik er misschien niet meer geweest."

Piet sliep met het raam open. Pal onder dat raam stond zijn auto in brand. "Ik mocht van de brandweer niet meer in mijn kamer aan de voorzijde van het huis slapen", vertelt hij geschrokken. "Volgens metingen was het te gevaarlijk." Kinderen

"Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ik niet was wakker geworden", vervolgt Piet. "Dan had ik nog lang geslapen." "Naast me woont een gezin met kinderen", vervolgt de Rotterdammer. "Ook die slapen altijd met het raam open. Daar denken ze helemaal niet over na." Hond

Piet schrok wakker van een rare lucht en een vreemde lichtinval in zijn slaapkamer. "Dat bleken toen vlammen te zijn. Ik heb meteen de hond weggehaald uit de hal van mijn woning en heb de hulpdiensten gebeld. Die waren gelukkig snel aanwezig." Voor de autobrand is vooralsnog niemand aangehouden. "Misschien iemand die vroeger heel erg is gepest?", vraagt Piet zich af. "Het is ieder geval iemand met een rare kronkel."