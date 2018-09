Stadswachten vervangen politie bij Wereldhavendagen

Stadswachten van de gemeente Rotterdam houden vanaf vrijdag op het terrein van de Wereldhavendagen toezicht. Zij nemen de plaats in van politiepersoneel, dat in het kader van de acties vrijdag, zaterdag en zondag wegblijft.

Dat hebben de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie besloten na overleg. De 'driehoek' gaat er vanuit dat de veiligheid op deze manier voldoende is geregeld. ''Mocht er andere informatie over de veiligheidssituatie komen, dan kunnen we nog anders beslissen'', zegt de woordvoerder van burgemeester Aboutaleb.

Surveilleren

De politiebonden kondigden tien dagen geleden aan om de Wereldhavendagen als speerpunt van hun acties voor een betere cao in Rotterdam te gebruiken. Het personeel houdt tijdens het evenement geen toezicht en doet ook niet mee aan demonstraties van het vak op het Veiligheidsplein. Wel wordt er actie op het water gevoerd.

De politiemensen werken overigens wel. Ze surveilleren in de wijk. Ook is de politie bij calamiteiten wel inzetbaar. Burgemeester Aboutaleb had naar de rechter kunnen stappen in verband met de acties. Hij heeft echter eerder laten weten dat hij wel begrip heeft voor de eisen van de politie.

Actiecomité

Het landelijk actiecomité van de politie zegt in een reactie te kunnen begrijpen dat er stadswachten worden ingezet. "Dat zal in de toekomst meer gebeuren als 17 duizend agenten verdwijnen. Het gaat dan wel ten koste van de veiligheid, want stadswachten mogen minder dan agenten.''