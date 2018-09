Deel dit artikel:











Ruzie over onderhoud cruiseschepen in Rotterdam bereikt kookpunt Oasis Archief Foto: Thijs Kern

Minister Koolmees neemt deze week een besluit over de boete van 992.000 euro die de Arbeidsinspectie heeft opgelegd aan de Amerikaanse eigenaar van het mega-cruiseschip The Oasis of the Sea.

Dat meldt de NOS maandag. De reder verzet zich tegen de boete.



De kwestie gaat over een opknapbeurt die het schip in 2014 kreeg in een droogdok van Keppel Verolme in Rotterdam. De inspectie ontdekte dat er 124 Filippijnen zonder werkvergunning aan de slag waren. De reder betwist dat de groep onder het Nederlandse arbeidsrecht valt. Zolang de boete niet van tafel is, komen grote cruiseschepen niet meer naar Nederland voor onderhoud, zegt een werfdirecteur.