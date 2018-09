Rotterdammers scoren hoge ogen bij The Voice Senior

Het kan je niet ontgaan zijn: het succes van The Voice Senior. Rotterdammers Cees Geluk en Lou Prince zijn nog maar net bijgekomen van hun denderende optreden bij de The Voice Senior. Ze lieten de jury binnen no time hun stoel opdraaien.

Ruim 1,7 miljoen mensen zagen Rotterdammers Cees Geluk en Lou Prince optreden in de populaire zangcontest van RTL. Ze werden beoordeeld door juryleden Gerard Joling, Gordon, Marco Borsato, Ilse de Lange en Angela Groothuizen.

"Het was behoorlijk spannend. Je staat daar te zingen en met een oog kijk je of ze zich omdraaien. Als er niet gedraaid wordt, kun je naar huis! Maar pats, pats, pats en het was voor elkaar!", vertelt Cees.

Cees wandelt op maandagmiddag rustig door het park bij de Euromast. Maar die rust was vrijdag ver te zoeken. Na afloop van de show stond z'n telefoon roodgloeiend. En dat geldt ook voor Lou Prince.

"Het is waanzinnig om mee te maken. Ik ben alleen maar blij dat ik daar heb mogen zingen. En dat ik die kans heb gekregen!", vertelt Lou.

Het publiek swingde massaal mee met zijn vertolking van 'See you when I git there'. "Het moet je dag zijn, het moet je moment zijn en dat moment heb ik gelukkig kunnen pakken. Het is een van de mooiste optredens die je dan kan maken", vertelt Lou.