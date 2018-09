VIDEO: Goede ervaringen EUR met bindend studieadvies

"Wij waren toch wel enigszins verbaasd over deze voorgenomen maatregel." Dat zei rector magnificus Rutger Engels maandag rond de opening van het academisch jaar over het voorstel van minister Van Engelshoven om het studiepuntenstelsel te veranderen.

''Ik realiseer me heel goed dat het voor studenten flink aanpoten is. Aan de andere kant is het ook heel goed. Studenten zijn er op voorbereid en bovendien hebben ze ook maar een korte tijd om te studeren, want anders moeten ze nog meer lenen. We hebben hele goede ervaringen met ons systeem.''

Van Engelshoven liet eerder op maandag weten af te willen van de regel dat studenten in het eerste jaar het maximale aantal van zestig studiepunten moeten halen om verder te mogen met hun opleiding. Veertig punten is volgens Van Engelshoven ook voldoende.

''We hebben de afgelopen jaren veel studenten gevolgd in ons systeem en we hebben geen aanwijzingen dat dit leidt tot bijvoorbeeld meer uitval van studenten", besluit Engels.