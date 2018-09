Avsaroglu in FC Rijnmond: 'Feyenoord heeft achterin een probleem'

Bart Nolles, Cor Pot, Arman Avsaroglu en Sinclair Bischop in FC Rijnmond

Cor Pot, Arman Avsaroglu (commentator NOS) en Sinclair Bischop schoven maandag aan bij presentator Bart Nolles in FC Rijnmond. Zij praatten na over het voetbalweekend van onze Rijnmond-clubs.

Arman Avsaroglu maakt zich zorgen de doelcijfers van Feyenoord. "Twaalf voor; dat is goed. Maar zeven tegen, dat is meer dan een aantal degradatiekandidaten. Dat laat wel zien dat Feyenoord een probleem heeft achterin. De verdedigers zijn niet zo goed zoals ze in het kampioensjaar waren."

Cor Pot denkt dat het juist aan de aanvallers ligt. "Je kan wel heel makkelijk de verdediging de schuld geven. Maar het verdedigen begint voorin. Heel het elftal moet verdedigen. En als heel het elftal verdedigt, maak je het de verdedigers een stuk makkelijker."

