Strootman over transfer naar Marseille: 'Blij dat Sparta wat krijgt'

Het zijn drukke dagen geweest voor oud-Spartaan Kevin Strootman. Hij rondde deze week zijn transfer van AS Roma naar Olympique Marseille af en sluit nu aan bij het Nederlands Elftal voor de interlands tegen Peru en Frankrijk. "Het is allemaal hectisch geweest, maar gelukkig hebben we gisteren gewonnen en kan ik me nu hier goed melden."

Strootman is blij met zijn transfer. "Ik heel veel respect voor AS Roma en ik blij dat ik nu bij Marseille zit. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen. Ik ben blij met deze stap, een nieuwe uitdaging." Van Sparta kreeg Strootman twee gratis seizoenskaarten voor zijn transfer naar Marseille. Het leverde de club uit Rotterdam-West namelijk ongeveer één miljoen euro op. "Mijn schoonvader gaat er veel naar toe en mijn moeder ook. Die vroegen kaartjes en toen zeiden ze: van ons krijg je seizoenskaarten. Dat is hartstikke aardig. Ik heb van mijn zesde tot mijn twintigste gevoetbald, dus dan ben je blij als Sparta wat krijgt. En zo'n gebaar is natuurlijk leuk." Bekijk hierboven heel het gesprek met Strootman. Daar gaat hij ook in op de komende interlands van Nederland.