Man schiet zichzelf per ongeluk in hand en been Foto: MediaTV

Een 31-jarige Schiedammer is maandagavond in Rotterdam gewond geraakt toen hij zichzelf per ongeluk met een vuurwapen door zijn eigen hand en been schoot. Dat gebeurde in een huis aan de Ebenhaezerstraat in Carnisse.

De man waarschuwde zelf de politie. Agenten waren snel ter plekke, net als medewerkers van de traumahelikopter. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en door de politie aangehouden voor vuurwapenbezit. In zijn huis zijn verschillende wapens aangetroffen, waaronder een handgranaat.