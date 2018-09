Veel pech voor renners Delta Cycling in Antwerpen

Delta Cycling deed afgelopen zondag mee aan de koers Antwerp Port Epic in Antwerpen. De talentvolle renners van de Rotterdamse wielerploeg hoopten een rol van betekenis te spelen in de wedstrijd, maar dat lukte door pech uiteindelijk niet.

Ondanks dat teleurstellende resultaat kijkt de Rotterdamse wielerploeg vooruit. Ze zijn nu op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. En dat hoeft niet alleen een nieuwe naam te zijn op de auto's en de shirts. Teammanager Jim van den Berg: "Je hebt ook een verhaal te vertellen. Dat je bijvoorbeeld wordt meegenomen in een maatschappelijk project.

Of met je werknemers een half jaar gaat trainen richting de Mont Ventoux. Dat is veel interessanter voor een sponsor, dan alleen een naam op een ploegleidersauto of een shirt."

