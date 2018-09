Deel dit artikel:











Kapitein nieuwe sleepboot: 'We zijn een soort remparachute'

Sleepboten zijn een onmisbare schakel in het veilig aanmeren van zeecontainerschepen in de Rotterdamse haven. FairPlay Towage heeft twaalf sleepboten die 24 uur per dag klaar staan om schepen te aan- en at te meren.

De Carrousel Rave Tug is een innovatie binnen de sleepsector. Er zijn er maar twee van in de wereld. FairPlay heeft er een van. De driekoppige bemanning van de Multratug 32 staat op de brug wanneer zeecontainerschip Maersk Kobe, een gevaarte van 300 meter en circa 6000 containers richting de Amazonehaven gesleept moet worden. De splinternieuwe Multratug 32 is een sleepboot waarvan het sleeptouw 360 graden in de rondte kan. Het schip hoeft dus niet in ’n achteruit om af te remmen. "We maken gebruik van de natuurwetten en remmen af op de romp van het schip", aldus kapitein Piet Sperling. "Waar een normale sleepboot hard moet trekken, gooien wij het schip dwars. Met onze lengte van 32 meter en diepte van zes meter zijn we een remparachute voor de zeeschepen." Tijdens de Wereldhavendagen is er op zondag een sleepbotenballet.