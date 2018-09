Deel dit artikel:











Unitas: verplicht helmpjes bij jeugdvoetbal Unitas. Foto: streetview

De keeperstrainer van voetbalclub Unitas in Gorinchem wil, net als de Hersenstichting dat keepers in het jeugdvoetbal verplicht helmpjes gaan dragen. Dit na het het tragische ongeluk afgelopen weekend in het Gelderse 's-Heerenberg. Een 13-jarige keeper botste daar op een andere speler. Hij raakte daarbij zo gewond, dat hij later overleed.

Bij het Gorinchemse Unitas hebben ze zo'n helmpje al sinds 2015 verplicht gesteld voor kinderen tot 13 jaar. Unitas is daarmee de eerste club van Nederland. Keeperstrainer John van de Wal weet uit eigen ervaring hoe noodzakelijk dat is en roept de KNVB op om de helmpjes verplicht te stellen. "KNVB, alsjeblieft, ga het verplichten", zegt Van de Wal. "Je moet wel je schenen beschermen, dat is een verplichting en staat in de reglementen, maar een helm of voor spelers zijn er zelfs speciale banden waardoor hoofdletsel beperkt wordt, daar gaan ze aan voorbij."