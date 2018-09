"Het is belachelijk dat in de stad van Johan en Cornelis De Witt er een standbeeld voor Willem van Oranje komt." Dat is de mening van Dordtse ondernemers die er alles aan willen doen om te voorkomen dat in Dordrecht een standbeeld voor de Vader des Vaderlands wordt neergezet.

Dordtenaren Wouter van der Spoel en Aron Verplakke zijn de online-petitie "IkWillemNiet" gestart en die heeft voorlopig al zeshonderd handtekeningen opgeleverd. In de petitie zeggen de initiatiefnemers dat "een standbeeld van Willem van Oranje in de stad van de gebroeders De Witt totaal ongepast is omdat zij 346 jaar geleden op gruwelijke wijze zijn gelyncht door de Prinsgezinden."

Op 20 augustus 1672 werden de broers Johan en Cornelis de Witt, politieke tegenstanders van stadhouder Willem III, door een woedende menigte op het Haagse Buitenhof vermoord.

"Natuurlijk, ik begrijp dat Willem van Oranje onze Vader des Vaderlands is", legt de 36-jarige Wouter van der Spoel uit. "Ware het niet dat in Dordrecht de gebroeders Johan en Cornelis De Witt zijn geboren. Die dachten heel anders over Nederland, en hoe dat ingericht en bestuurd zou moeten worden. Ze vonden ook dat de Oranjes te veel macht hadden."

Volgens Wouter en Arno gaat het te ver om in de stad van 'de twee Dordtse zonen' een standbeeld van Willem van Oranje neer te zetten: "een beeld dat ook symbool staat voor het Oranjehuis waar de twee broers altijd tegen streden."

Zou het een dus een anti-Dordtse daad zijn om toch een beeld van Willem van Oranje neer te zetten in Dordrecht? "Absoluut, een echte Dordtenaar verkiest De Witt boven Oranje."

Met de online-petitie die in korte tijd bijna zeshonderd handtekeningen heeft gekregen willen de twee ondernemers dat "de politieke partijen in de gemeenteraad van Dordrecht zich uitspreken of zij voor of tegenstander zijn van een beeld van Willem van Oranje in de stad van de gebroeders De Witt", zegt Van der Spoel.

"De petitie gaan we indienen als burgerinitiatief bij de gemeenteraad. We hopen dat een meerderheid van de Dordtse raad zich uitspreekt tegen het beeld. Mocht het college het beeld toch doorzetten, dan hebben we nog de mogelijkheid voor een referendum. Daarvoor hebben we dan vijfduizend handtekeningen nodig. Dan gaan we echt campagne voeren, maar ik hoop dat het niet nodig is."