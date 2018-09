Frustratie bij politie Hoeksche Waard om 'ramptoeristen' A29

"Wat bezielt je? Denk na voordat je je smartphone vastpakt en maar lukraak plaatjes begint te schieten. Wat heb je eraan?" Op Facebook spreekt de politie Hoeksche Waard zich verontwaardigd uit over 'ramptoeristen' die maandag foto’s en video’s maakten van het ongeluk bij de Heinenoordtunnel.

Bij het ongeval op de A29 raakte een vrouw gewond. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Ondertussen reden bestuurders langs de plek van het ongeluk. Zij waren volgens de politie druk met hun telefoon. "Soms zelfs met een arm uit het raam, filmend."

Zes personen kregen een bekeuring, maar zeker twintig bijrijders waren ook aan het 'filmen of maakten foto’s van het wrak en de eerste hulp die verleend werd'.

"Alsjeblieft, gebruik je gezonde verstand", roept de politie op. Zeker ook omdat bestuurders remden om nog even langer naar het ongeluk te kunnen kijken. "Blijkbaar is de aandacht die zo’n foto of zo’n filmpje jou (waarschijnlijk niet eens) oplevert, belangrijker dan jouw eigen of andermans veiligheid."