Auto over kop en in sloot bij Gorinchem Foto: Rijkswaterstaat

Een automobiliste is dinsdagochtend met haar wagen over de kop geslagen en in een sloot beland. Het ongeluk gebeurde op de oprit van de A15 bij Gorinchem.

Hulpdiensten kwamen ter plekke om de bestuurder na te kijken. Zij was aanspreekbaar en kon zelf uit de auto komen. In de sloot waarin ze terecht kwam, stond weinig water. Het ongeval leverde geen verkeershinder op, meldt Rijkswaterstaat.