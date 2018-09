Deel dit artikel:











Bekerduel Gemert-Feyenoord op kunstgras in Helmond Gemert - Feyenoord

Feyenoord komt in de eerste ronde van de KNVB Beker niet in actie op het veld van tegenstander Gemert. Het bestuur van de club uit de zondag Hoofdklasse B heeft uit veiligheidsredenen besloten het duel op het kunstgras in het stadion van Helmond Sport te spelen.

Gemert heeft naar eigen zeggen alles geprobeerd om het Feyenoord op het eigen sportpark te ontvangen, maar na gesprekken met politie en gemeente is er toch besloten uit te wijken naar het SolarUnie Stadion. Gemert-Feyenoord wordt op donderdag 27 september gespeeld en begint om 20:45 uur. Uiteraard is deze wedstrijd live te volgen via RTV Rijnmond.