De Eurostar vanuit Rotterdam kreeg dinsdagochtend plots een rood sein. Dit gebeurde nadat de trein een wissel passeerde die vervolgens in storing raakte. De Eurostar moest daardoor een noodstop maken bij de Zevenbergsehoek. Daar stond het voertuig een uur stil.

Op Twitter liet ProRail weten dat de passagiers geëvacueerd zouden worden, maar even later vertrok de trein toch weer. De wissel was inmiddels gecontroleerd en de storing zo verholpen.